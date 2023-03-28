Генштаб: Сили оборони за добу відбили 62 атаки ворога

За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони відбили 62 атаки росіян на 5 напрямках, а також вразили ворожий артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, за минулу добу, підрозділи Сил оборони2 напрямах" , - йдеться у повідомленні ДШ ЗСУ.

Минулої доби противник завдав 24 авіаційних і 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також 27 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Слов'янськ на Донеччині постраждали громадянські люди, є загиблі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Крім того, у місті Берислав Херсонської області від авіаційного удару супротивника постраждав цивільний об'єкт.

У штабі повідомляють, що минулої доби ворог здійснив обстріл по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Баранівка, Толстодубове, Студенок, Голишівське, Стукалівка, Волфіно, Тур'я, Майське, Мезенівка та Попівка Сумської області, а також районів населених пунктів на Харківщині – Тимофіївка, Червоне, Устинівка та Чорне.

На Куп'янському та Лиманському напрямку минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове.

Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам'янка, Колодязне, Червоне Перше, Новомлинськ, Дворічне, Західне, Куп'янськ Харківської області; Стельмахівка, Новоселівське, Невське та Білогорівка - Луганській, а також Терни, Сіверськ, Спірне та Виїмка у Донецькій області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також у районах населених пунктів Оріхово-Васильівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляв Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Васильівку, Новомаркове, Бахмут, Предтечине, Курдюмівку, Озаранівку, Дружбу та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка, Північне, Першотравневе, Невельське та Мар'їнка. Застосував аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ластівчине, Первомайське та Мар'їнка. Здійснив обстріл більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Північне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку за минулу добу ворог здійснив обстріл по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Временка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріл населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Новоданилівка Запорізької області та Херсон, Козацьке та Антонівка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один по зенітно-ракетному комплексу. Також минулої доби захисники збили 5 ворожих розвідувальних БПЛА різних типів.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад паливно-мастильних матеріалів та ще дві важливі цілі окупантів.