У Варшаві натякнули на можливий візит Зеленського

У Міністерстві закордонних справ Польщі натякнули, що найближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Варшави.﻿ Про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє Європейська правда.

Він сказав, що візит може статися скоро, але навіть коли домовленість вже буде, про нього не повідомлятимуть до останнього моменту з безпекових міркувань.

"Думаю, це (візит Зеленського. - Ред.) відбудеться скоро, але давайте не будемо випереджувати факти. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав, з міркувань безпеки" , - зазначив Яблонський.

Він додав, що лідери Польщі та України активно підтримують контакти.

Як повідомлялося, Зеленський у понеділок ввечері поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорив "підготовку до важливих заходів".