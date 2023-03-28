У Міноборони офіційно підтвердили прибуття британських танків

У Міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули до України. Про це повідомила у понеділок агентству AFP прес-секретар Міноборони Ірина Золотар, повідомляє Українська правда.

"Вони (танки Challenger 2, – ред.) вже в Україні" , – сказала Золотар, не надавши інших подробиць.

У вівторок зранку міністр оборони України Олексій Рєзніков опублікував відео із британськими танками в Україні.

Це було добре, щоб взяти перший український Challenger 2 MBT для spin.

Такі танки, затверджені Великобританією, мають останній хід в нашій країні.

Ці fantastic machines will soon begin their combat mission.

Thank you, @RishiSunak , @BWallaceMP , and the ???????? людей. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Раніше в понеділок міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що разом із десантниками мав честь "обкатати нове поповнення у наших армованих підрозділах" – Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.

Рєзніков високо оцінив британські танки, назвавши їх творами "військового мистецтва".