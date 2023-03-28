У Міноборони офіційно підтвердили прибуття британських танків
У Міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули до України. Про це повідомила у понеділок агентству AFP прес-секретар Міноборони Ірина Золотар, повідомляє Українська правда.
"Вони (танки Challenger 2, – ред.) вже в Україні" , – сказала Золотар, не надавши інших подробиць.
У вівторок зранку міністр оборони України Олексій Рєзніков опублікував відео із британськими танками в Україні.
Раніше в понеділок міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що разом із десантниками мав честь "обкатати нове поповнення у наших армованих підрозділах" – Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини.
Рєзніков високо оцінив британські танки, назвавши їх творами "військового мистецтва".
"Після особистого "пілотування" Challenger'ом як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього твору бойового мистецтва на бездоріжжі" , - зазначив міністр.