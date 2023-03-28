До захоплення Бахмута росіяни залучили найкращі підрозділи – Сирський

Російські загарбники не залишають спроб захопити місто Бахмут у Донецькій області, завдання українських сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Росіяни намагаються сконцентрувати свої головні зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб взяти в оточення і захопити місто.

Зараз противник кинув усі свої найкращі підрозділи, щоб здобути перемогу. Наше завдання – знищити якнайбільше ворогів і створити передумови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Треба поставити крапку за тими підрозділами, які стоять перед вами (перед військами ЗСУ у Бахмуті – ред.)" , - заявив Сирський.

Сирський додав, що під час відвідувань військ він спільно з командирами узгоджує плани, які матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою.

Командувач підкреслив, що завдяки героїзму та професіоналізму, українські військові утримують фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам.

Також, за його словами, захисники ретельно вивчають уразливості окупантів, щоб ефективно застосовувати проти них чинність.