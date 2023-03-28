Бізнес у війну. У 2022 році українці відкрили 202 тисячі ФОПів

За останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОПів. Більшість нових бізнесів відкриваються у сфері роздрібної торгівлі, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Опендатабот, після початку повномасштабної війни, деякий час реєстри не працювали та відкрити ФОП було неможливо. Після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою Дії лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

Вже у квітні їх кількість зросла удесятеро — до 12,6 тис. Відтоді кількість нових ФОПів збільшувалася, сягнувши піку у вересні з 20,1 тис.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, ймовірніше за все, пов’язаного з обмеженим доступом до електроенергії, йдеться у дослідження, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Найбільшу кількість нових ФОП від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни — 29 тисяч. На Львівщині з’явилось 16,8 тис ФОПів, замикає трійку Дніпропетровщина — там зареєстрували 15,9 тис нових бізнесів.

Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів посідав КВЕД Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, а категорії Надання інформаційних послуг та Надання інших індивідуальних послуг обіймали третю та четверту позиції.

Рік великої війни змінив ситуацію — у 2022 до топу увірвалися ФОПи, пов’язані з торгівлею. Нові ФОПи-програмісти посунулися на друге місце. Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають 5 та 7 місця у переліку відповідно.