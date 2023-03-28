FT: Глобальна економіка втратить десятиліття зростання через війну та пандемію

Згідно з новим дослідженням Світового банку, світова економіка ризикує втратити десятиліття зростання. І ця втрата буде ще важчою, якщо нинішні фінансові потрясіння спричинять глобальну рецесію, повідомляє Дзеркало тижня.

Міжнародна організація попередила, що пандемія Covid-19 та вторгнення Росії в Україну завдадуть довгострокових збитків економічним показникам, підриваючи зусилля, спрямовані на підвищення світового рівня життя, скорочення бідності та боротьбу зі зміною клімату. Про це пише Financial Times, додаючи, що згідно з висновками Світового банку, наслідки нещодавніх потрясінь будуть тривалішими і призведуть до уповільнення темпів зростання до кінця поточного десятиліття. Воно буде приблизно на третину менше, ніж у перші 10 років 21 століття.

Індерміт Гілл, головний економіст Світового банку, сказав, що падіння рівня сталого зростання було викликане «меншою кількістю роботи, меншими інвестиціями та меншою торгівлею», ніж у більш швидкі періоди зростання та розвитку у 1990-х та 2000-х роках. Банк прогнозує, що темпи зростання, які світова економіка зможе підтримувати цього десятиліття, становитимуть лише 2,2% на рік. Хоча з 2011 до 2021 року цей показник становив з 2,6%, а в першому десятилітті 21 століття – 3,5%.

Дослідження Світового банку показало, що пандемія створила величезну невизначеність для компаній та знизила темпи зростання інвестицій у світі до 3,5% на рік, що вдвічі менше, ніж було за останні два десятиліття. Коронавірус також завдав шкоди дитячій освіті, що, в свою чергу, вплинуло на навички на робочому місці та призвело до того, що в багатьох країнах працює менше людей, ніж очікувалося.

Вторгнення Росії в Україну ще більше посилило невизначеність та скоротило інвестиції, особливо в Європі, зазначає Світовий банк. Геополітична напруженість із 2010 року призвела до того, що темпи зростання світової торгівлі навіть дещо відстають від темпів економіки. Айхан Косе, який очолює відділ справедливого зростання, фінансів та інститутів Світового банку, сказав, що поєднання цих факторів означає, що «золота ера розвитку, схоже, добігає кінця».

«Ми знаємо, що уповільнення перспектив глобального зростання може бути значно різкішим, якщо вибухне ще одна фінансова криза, особливо якщо вона супроводжуватиметься ще однією глобальною рецесією» , – сказав він.

Світовий банк наголосив, що втрату десятиліття зростання не можна назвати неминучим. Але щоб запобігти цьому, потрібні «титанічні колективні політичні зусилля, щоб відновити темпи зростання наступного десятиліття до середнього рівня попереднього».