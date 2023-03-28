УЗ призначила додаткові поїзди до Великодня і травневих свят: графіки

"Укрзалізниця" оголосила про запровадження низки додаткових поїздів з Києва до Великодня і травневих свят, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Компанія призначила наступні додаткові поїзди:

До Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

До Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.

До Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57.

До Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

До Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

До Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

В УЗ додали, що квитки вже доступні онлайн: у застосунку, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.