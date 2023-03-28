Шмигаль анонсував перерахунок пенсій у квітні: кого це торкнеться

У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені" , - йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень. Також було проведено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

"Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними" , - сказав прем'єр-міністр.

За словами голови уряду, громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому владі вдалося знайти ресурси, проіндексували пенсії, продовжити доплати, надати субсидії та пільги. Шмигаль подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно профінансувати всі критичні видатки бюджету. Також прем'єр подякував бізнесу та всім платникам податків та пояснив, що всі кошти спрямовуються на українську армію та безпеку.

Нещодавно уряд України ухвалив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат. Перерахунки проводяться Пенсійним фондом без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень.

Мінімальні пенсії "чорнобильців" залежать від середньої зарплати в Україні. З 1 березня 2023 року виплати зростуть на 3%.

Також законодавством передбачено особисте звернення громадян Пенсійного фонду за призначенням, поновленням та перерахунком пенсій. ПФУ пропонує, щоб українці за кордоном могли надіслати документи поштою.