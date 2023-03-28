Кабмін схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на 2,66 млрд доларів

Кабінет Міністрів на засіданні в вівторок, 28 лютого, ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку" , - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що ще 150 млн дол нададуть інші партнери. Разом це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів.

Кошти будуть направлені на виплату зарплат рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

Загалом від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС, більше 2 млрд доларів підтримки від США, а також досягла домовленостей про нову програму з МВФ.

Також допомогу Україні вже надали Велика Британія, Світовий банк, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія, Ісландія та Естонія.