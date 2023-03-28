Блінкен застеріг від "цинічної пастки" перемир’я в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що заклики до перемир’я в Україні можуть призвести до заморожування конфлікту, що зіграє на руку виключно Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час панелі "Справедливий і стійкий мир для України" в межах "Саміту за демократію" у вівторок.

"Ми всі повинні бути дуже уважними й остерігатися того, що може здаватися благими намірами – наприклад закликів до припинення вогню, які потенційно можуть призвести до заморожування конфлікту" , – заявив держсекретар США.

На його думку, таке "перемир’я" дозволить Росії "закріпити досягнуті успіхи й просто використати час для відпочинку і переозброєння, а потім повторного нападу" для України.

"Отже, те, що здається привабливим на перший погляд – хай хто прагне, аби "гармати мовчали" – може виявитися вкрай цинічною пасткою, якої ми повинні остерігатись" , – підкреслив Блінкен.

"І, звичайно, я думаю, що можна з упевненістю сказати, що ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, тому що саме він безпосередньо страждає від його відсутності і від цієї агресії. Але він (мир – ред.) має бути справедливим і він має бути міцним. Інакше це, зрештою, ні до чого" , – додав він.

Минулого тижня, нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що в майбутньому дипломатія ще відіграє свою роль, оскільки Київ може вирішити не повертати всі території військовим шляхом.