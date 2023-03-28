Генштаб: Росіяни протягом доби завдали понад 10 авіаударів

Російські окупанти протягом доби нанесли 11 авіаційних ударів по території України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 28 березня.

Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Сьогодні, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки росіян на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах н.п. Білопілля і Волфине Сумської області, а також районів н.п. Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах н.п. Крохмальне, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах н.п. Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове Харківської області; Невське, Кузьмине, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії Бахмуту. Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах н.п. Оріхово-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли н.п. Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Шуми та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку н.п. Степове, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них — Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли по районах н.п. Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли н.п. Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.