WSJ: США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією

Сполучені Штати Америки проінформували Росію про те, що вони призупиняють обмін даними про свої стратегічні ядерні сили через рішення Кремля призупинити участь в ДСНО, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Це перший крок, який ми зробили в рамках договору у відповідь на призупинення участі Росії. Наша мета - заохотити Росію повернутися до дотримання договору" , - заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена.

Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ Росії Сергію Рябкову.

"Це вкрай прикро, але цілком передбачувано і доречно. Чому Росія повинна продовжувати отримувати вигоду від заходів прозорості, коли вона відмовляє в них Сполученим Штатам?" , - заявила віцепрезидент Ініціативи з питань ядерної загрози, некомерційної організації, що займається питаннями безпеки Лінн Растен.

Також є й ті, хто висловив занепокоєння через те, що це може призвести до руйнування системи контролю над озброєннями, яка десятиліттями регулювала ядерну конкуренцію між Вашингтоном і Москвою.

"Приховування цієї інформації залишає США практично без важелів впливу на Росію і ще більше затьмарює ситуацію з дотриманням договору обома країнами" , - додав виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.