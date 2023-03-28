Федоров: В Україні сформовано перші три ударні роти БПЛА

В Україні сформували перші три ударні роти безпілотників, які допоможуть зберігати життя наших захисників, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори" , — написав він.

Федоров зазначив, що дрони будуть виконувати розвідувальні та ударні місії. Зокрема, вони наводитимуть артилерію та допомагатимуть військовим бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

Окрім того, пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил противника, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки необхідні для забезпечення безперебійного зв'язку на полі бою.

За словами міністра, все це — наша конкурентна перевага над окупантами.

Нагадаємо, 24 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, а також створить умови для стрімкого розвитку українського ринку БПЛА.