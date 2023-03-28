Віряни УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм у Франківську: заварили ворота, розпилили газ

В Івано-Франківську віряни УПЦ МП не пускали священнослужителів ПЦУ в храм, який тепер офіційно належить Православній церкві – заварили ворота та розпилили сльозогінний газ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в Telegram, Суспільне, Бліц-інфо.

"Сьогодні у храмі на вул. Довженка відбулася перша служба Православної церкви України – провели молебень за перемогу України. Це був останній храм в Івано-Франківську, який належав до УПЦ Московського патріархату.

На жаль, сьогодні зустріли спротив, стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення, у храмі розпилили газ. А напередодні невідомі заварили ворота до храму. Проте священники ПЦУ потрапили всередину і провели молебень.

Помітно, що поменшало ікон".

"Суспільне" повідомляє, що біля храму було кілька сотень людей і між вірянами УПЦ МП та ПЦУ сталася сутичка.

За інформацією "Бліц-інфо", коли заварені ворота вдалося відкрити за допомогою спецінструменту, вхід до церкви загородили парафіянки московського патріархату разом зі своїм священником – були взаємні звинувачення та штовханина.

Люди скандували "Геть московського попа!", "путінські провокаторки!". На місці працювала поліція діалогу.

Крім того, видання повідомляє, що священики Православної церкви запропонували спільно відслужити у храмі молитву за загиблими українськими воїнами, однак представники МП відмовилися.

Мер міста Руслан Марцінків наголосив, що храм є власністю громади Православної церкви України. За його словами, раніше "певні люди" пробували захопити цей храм, але тепер всі правові документи дають право на служіння тут Православній церкві України.