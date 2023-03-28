The Guardian: Пєсков у грудні 2022 року заявив російським елітам, що війна триватиме довго

Речник президента Росії Дмитро Пєсков на вечірці у грудні 2022 року заявив, що війна проти України триватиме дуже довго, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Видання, посилаючись на джерела, розповідає, що наприкінці грудня під час вечері в одного з російських високопосадовців, де були присутні представники культурної і політичної еліти, підняли тост за встановлення миру.

На зустрічі був присутній Пєсков, який сказав:

"Все буде набагато складніше. Це займе дуже, дуже багато часу".

За словами присутніх там людей, це зіпсувало настрій гостям, які в приватних розмовах виступають проти війни з Україною.