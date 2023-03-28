Глава МЗС Чехії: потрібно раз і назавжди відбити апетит Росії до крадіжки чужих територій

Міністр закордонних справ Чехії вважає, що у разі поразки України Росія не зупиниться і піде далі в Центральну Європу, тому Захід має надавати Україні все необхідне, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Novinky.

Міністр зазначив, що в його розумінні перемога України полягатиме у захисті територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, адже "Крим було вкрадено".

"Я вважаю, що ми повинні завдати сильного удару по російському імперіалізму, щоб раз і назавжди відрізати колоніальні апетити Росії до крадіжки територій у інших країн" - заявив Ліпавський.

Він визнав, що Чеська Республіка не відіграє фундаментальної міжнародної ролі в питанні поставок зброї в тому сенсі, щоб змусити інших партнерів щось зробити, але "ми можемо подати приклад".

"І це те, що ми робимо. Ми можемо пояснити нашу стурбованість безпекою - і ми це робимо - і пояснюємо небезпеку, яку сьогоднішня імперська Росія становить для світу. Якщо Росія переможе Україну, вона піде далі в Центральну Європу" - наголосив міністр.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що Чеська Республіка допомагала Україні з поставками озброєнь, як могла, але у неї вже не лишилося багато варіантів для подальшої допомоги.