Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

Національна асамблея Франції, яка є нижньою палатою французького парламенту, у вівторок більшістю 168 голосів ухвалила резолюцію, в якій визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє Європейська правда.

Як наголошується в резолюції, Голодомор був штучно викликаним голодом, який відрізнявся своїми масштабами порівняно з іншими регіонами Радянського Союзу, і "забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян".

"Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав та свобод людини", - наголошується у документі.

Резолюцію, ініційовану групою депутатів на чолі з Анн Женете з президентської партії "Відродження", підтримали 168 членів Національної асамблеї Франції проти двох.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував французьким парламентарям за їх вирішення як "сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих та сьогоднішніх".

Визнання парламентом ???????? Голодомору 1932–1933 років геноцидом ???????? народу важливе та знакове. Вдячні за сильний вклад ???????? у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих та сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє! ???????????????????? pic.twitter.com/SKtqLcQFCx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2023

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти понад двох десятків країн світу, зокрема й у Європі. У березні до такого кроку вдалися Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту та парламент Ісландії.