Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу
Національна асамблея Франції, яка є нижньою палатою французького парламенту, у вівторок більшістю 168 голосів ухвалила резолюцію, в якій визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє Європейська правда.
Як наголошується в резолюції, Голодомор був штучно викликаним голодом, який відрізнявся своїми масштабами порівняно з іншими регіонами Радянського Союзу, і "забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян".
"Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав та свобод людини", - наголошується у документі.
Резолюцію, ініційовану групою депутатів на чолі з Анн Женете з президентської партії "Відродження", підтримали 168 членів Національної асамблеї Франції проти двох.
Президент України Володимир Зеленський вже подякував французьким парламентарям за їх вирішення як "сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії - минулих та сьогоднішніх".
Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти понад двох десятків країн світу, зокрема й у Європі. У березні до такого кроку вдалися Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту та парламент Ісландії.