У Байдена роз'яснили ситуацію з обміном даними про ядерну зброю з РФ

США повідомили Москві, що не будуть ділитися запланованим піврічним звітом, через те, що РФ не дотримується умов Договору про стратегічні наступальні озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-аккаунт журналіста видання Politico Пола Маклірі.

"США все ще надсилають Росії щоденні дані про свої ядерні запаси, попри відмову Росії це робити" , - пояснив Маклири.

За його даними, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США не будуть ділитись даними, які мали б передавати згідно з договором про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, що був укладений між РФ та Сполученими Штатами ще з 2010 року, і з якого Росія нещодавно вийшла.

"Росія не дотримувалася повної відповідності та відмовилася ділитися даними, якими ми погодилися в Новому договорі ДСНО ділитися кожні два роки... тому, оскільки вони відмовилися дотримуватися цієї конкретної модальності Нового ДСНО, ми вирішили також не ділитися цими даними" , - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні західні ЗМІ повідомили, що США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією.

Раніше повiдомлялось, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.