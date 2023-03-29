Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України, Пекін відповів

Президент України Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна приїхати до України. Про це з посиланням на главу держави в інтерв'ю Associated Press, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він заявив, що не контактував із китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував із ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів" , - сказав Зеленський.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментувала запрошення президента Володимира Зеленського для лідера Китаю відвідати Україну. Вона зазначила, що конкретної інформації про можливу зустріч лідерів поки що у неї немає.

"Китай з українського питання підтримує спілкування з усіма сторонами, включаючи Україну. Щодо конкретних деталей, у мене немає інформації, яку я могла б надати" , - сказала спікер.

Нагадаємо, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним.

На тлі поїздки китайського лідера з'явилася інформація, що Сі Цзіньпін може поговорити з Володимиром Зеленським.