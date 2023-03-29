Байден прокоментував плани Путіна розмістити в Білорусі ядерну зброю

Президент США Джо Байден стурбований планами Москви розмістити тактичну ядерну зброю у сусідній Білорусі.﻿ Про це, з посиланням на CNN, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не сталося, поки я був у гелікоптері. Звичайно, мене це турбує" , - сказав Байден.

При цьому президент зазначив, що попереджав про небезпеку Кремля.

"Про що я говорив з вами весь останній рік? Це небезпечна розмова, і це викликає занепокоєння" , - додав Байден.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 25 березня оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Москва завершить будівництво спеціального сховища у Білорусії до початку липня.