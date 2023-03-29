Одна з країн Європи передала Україні систему ППО, котра не спрацювала, - Зеленський

Одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову".﻿ Про це, з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як зазначає видання, про яку саму країну йде мова глава держави не сказав.

Разом з тим Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.

"У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо" , - заявив Зеленський.

Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.