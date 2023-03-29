Одна з країн Європи передала Україні систему ППО, котра не спрацювала, - Зеленський
Одна із європейських держав відправила Україні чергову систему ППО, яка в підсумку не спрацювала. Тож її довелося міняти "знову й знову". Про це, з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Як зазначає видання, про яку саму країну йде мова глава держави не сказав.
Разом з тим Зеленський привітав допомогу від країн-партнерів, але зазначив, що частина обіцяної зброї все ще не поставлена.
"У нас є чудові рішення щодо Patriot, але ми поки що їх не маємо", - заявив Зеленський.
Таким чином, з січня українські військові проходять навчання в США щодо керування системою Patriot, але в Україні її ще не розгорнули.
"Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", - зазначив Зеленський.