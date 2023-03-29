Зеленський пояснив, чому важливо виграти битву за Бахмут

Президент Володимир Зеленський переконаний, якщо Збройні сили не виграють битву за Бахмут, на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних компромісів з російським агресором.﻿ Про це президент повідомив в інтерв′ю Associated Press, повідомляє Українська правда.

"Якщо він (президент країни-агресора Володимир Путін – ред.) відчує трохи крові - відчує, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути" , - заявив Зеленський.

За словами президента, якщо Бахмут впаде, Путін "продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану".

Президент підкреслив, що у разі поразки в битві за Бахмут, українське суспільство відчує втому та підштовхне до компромісу. Але наразі він не відчуває подібного тиску.

28 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині, завдання українських сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат.