Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та літак

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 172 тисячі військових, понад 3 600 танків і 306 літаків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,

танків - 3609 (+7) од.

бойових броньованих машин – 6 966 (+0) од.,

артилерійських систем – 2 659 (+6) од.,

РСЗВ – 526 (+1) од.,

засобів ППО – 277 (+0) од.,

літаків – 306 (+1) од.,

вертольотів – 291 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5) од.,

спеціальної техніки – 288 (+1) од.

Дані уточнюються