Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та літак

Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та літак
Фото: t.me/ermaka2022

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 172 тисячі військових, понад 3 600 танків і 306 літаків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3609 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 6 966 (+0) од.,
  • артилерійських систем – 2 659 (+6) од.,
  • РСЗВ – 526 (+1) од.,
  • засобів ППО – 277 (+0) од.,
  • літаків – 306 (+1) од.,
  • вертольотів – 291 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4) од.,
  • крилатих ракет - 911 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 288 (+1) од.

Дані уточнюються

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