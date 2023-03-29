Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів та літак
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 172 тисячі військових, понад 3 600 танків і 306 літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3609 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 6 966 (+0) од.,
- артилерійських систем – 2 659 (+6) од.,
- РСЗВ – 526 (+1) од.,
- засобів ППО – 277 (+0) од.,
- літаків – 306 (+1) од.,
- вертольотів – 291 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 288 (+1) од.
Дані уточнюються