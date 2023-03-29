В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі
Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра", повідомляє Українська правда.
"У вівторок прийшов лист про те, що 30 числа з храму преподобного Агапіта почнеться "перехід" Лаври державі.
Закон на нашому боці. Ми залишимось у Лаврі до закінчення судового розгляду. У нас довгостроковий контракт, який не можна розірвати під час воєнного часу.
Нам запропонували "компроміс": виїжджають з Лаври блаженніший Онуфрій, семінарія, і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають.
Ми не потребуємо таких "компромісів". Вони хочуть забрати нашу Лавру, Почаївську, і перейти до жіночих монастирів", - заявив намісник Києво-Печерської Лаври.
Митрополит Павло заявив, що завдяки молитвам духівників і парафіян УПЦ МП всі президенти України ставали президентами.
29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/ УПЦ (МП).
У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.
29 березня служителі УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. У цей день у Лаврі зібралися сотні вірян, а духовенство УПЦ МП відмовляється покидати святиню.