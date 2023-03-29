РосЗМІ: УПЦ МП не збирається йти з київської Лаври, подали позов

Українська православна церква Московського патріархату, ченці та служителі якої мають 29 березня залишити Києво-Печерську Лавру, будуть у суді заперечувати своє виселення, позов уже подано. Раніше митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що ченці УПЦ МП не мають наміру виселятися з Лаври. Про це, з посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, "До Господарського суду міста Києва 23 березня надійшла позовна заява Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Людський монастир/Української Православної Церкви до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про визнання недійсною угоди договору та застосування наслідків недійсності правочину".

Суддя, який мав розглядати справу, заявив про самовідведення. Тому справу передадуть уповноваженому працівнику Господарського суду Києва для вирішення питання щодо повторного автоматичного розподілу справи.

Наразі повідомляється, що прихильники УПЦ МП прийшли "на богослужіння до Печерської обителі і просто неба підносять свої молитви до Господа, Пресвятої Богородиці та преподобних отців".

В УПЦ МП заявляють про "тисячі віруючих". Однак, судячи з відео, це не відповідає дійсності.