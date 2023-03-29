У РФ прогнозують тривалу війну та закликають "об'єднатися навколо Путіна"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що "гібридна війна ворожих країн проти РФ" триватиме довго, тому росіянам треба "об'єднатися навколо Володимира Путіна", повідомляє Українська правда.

Пєсков ухилився від відповіді на запитання, коли завершиться війна Росії проти України, однак заявив, що "гібридна війна недружніх країн проти РФ" триватиме довго:

"А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, оця гібридна війна, яка розв'язана по відношенню до нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента" , - повідомив прес-секретар Путіна.

Пєсков упевнений, що в РФ спостерігається "безпрецедентна консолідація навколо президента, верховного головнокомандувача, навколо тієї політики, яку він проводить".

Крім того, він заявляє, що серед росіян "абсолютно домінує" впевненість, що всі цілі так званої "СВО" (війни - ред.) будуть досягнуті і мають бути досягнуті.