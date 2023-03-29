У Раді хочуть удосконалити заходи з мобілізації

Верховна Рада хоче вдосконалити процедуру проведення мобілізаційних заходів в Україні. Над цим працює комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.﻿ Про це розповів представник президента в парламенті Федір Веніславський, який входить до комітету, повідомляє Новое время.

Він розповів, що на одному з засідань, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізацію, з’ясували, чому виникають «неправильні ситуації».

"Наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності" , — сказав Веніславський.

За його словами, зараз комітет розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які зараз вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

В Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, призвати в армію можуть усіх військовозобов'язаних чоловіків, резервістів і призовників, які можуть нести службу за станом здоров’я. Востаннє військовий стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 20 травня 2023 року.