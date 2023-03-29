Ціни на бензин, дизель та автогаз знижуються: актуальні ціни на АЗС

Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 29 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.﻿ Про це, з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,17 гривень за літр (-0,06 гривень), на дизельне пальне - 47,43 гривень за літр (-0,12 гривень), на автогаз - 21, 77 гривень за літр (-0,12 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Нагадаємо, за даними Держстату, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.

Зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 2 гривні до 38,2 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.