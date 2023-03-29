Через негоду аварійні відключення діють у Києві та 12 областях

Через негоду (штормовий вітер, сніг із дощем) та пошкодження в мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України. Про це йдеться у заяві "Укренерго".

Компанія заявила про значні відключення у таких областях: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

Зазначається, що ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

При цьому споживання електроенергії зросло через похолодання.

По генерації - виробництва електроенергії достатньо покриття споживання.

"Зростання споживання покривається переважно за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" також додали, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, нанесених агресором протягом останніх шести місяців, надійність харчування споживачів більшості регіонів України значно знижена.

"У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві" , - заявили в компанії станом на 11:00.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які призводили б до необхідності обмеження споживання, немає.

Там також наголосили, що складна ситуація з електропостачанням залишається в регіонах уздовж лінії фронту, де населені пункти постійно страждають від обстрілів росіян та ушкоджуються мережі електропостачання.

"Відновлювальні роботи для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності харчування споживачів продовжуються на всіх об'єктах "Укренерго", пошкоджених російськими масованими атаками" , - резюмували в компанії.

Як додали в КГВА , у Києві через погіршення погодних умов запроваджено аварійні відключення – повідомлялося, що вони діють у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Пізніше у ДПЕК додали, що у частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення відповідно до стабілізаційних графіків.

Також графіки були застосовані у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах Київської області.