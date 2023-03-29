Україна витрачає на війну 130 млрд. гривень на місяць

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що станом на сьогоднішній день бюджет України отримує 80 млрд. гривень доходів, тоді як на війну за місяць витрачається 130 млрд. гривень. Його заяву цитує прес-служба Європейської бізнес-асоціації.

Марченко під час зустрічі з членами ЄБА розповів, що минулого тижня ВРУ підтримала зміни до бюджету, якими було збільшено витрати на військові потреби. Він наголосив, що важливо у 2023-му зібрати заплановані податки, "проте кардинальні податкові зміни не планується".

Нагадаємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Сили оборони не можуть перейти в контрнаступ і почати звільняти окуповані території через брак озброєння та боєприпасів. За його словами, армія РФ за день використовує втричі більше снарядів, ніж ЗСУ.