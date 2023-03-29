Politico: В Україну приїде Майк Помпео - ймовірний конкурент Трампа

В Україну 3 квітня приїде колишній державний секретар США Майкл Помпео, пише видання Politico. Він очолював американське зовнішньополітичне відомство при Дональді Трампі, а сьогодні Помпео вважають одним із конкурентів екс-президента у боротьбі за номінацію на виборах 2024 року від Республіканської партії, повідомляє Дзеркало тижня.

ЗМІ зазначає, що Помпео доведеться зважити на всі ризики, пов'язані з безпекою. Але це нормальна практика для всіх, хто вже відвідував, чи хоче відвідати воюючу Україну.

Поки що невідомо, чи зустрінеться Помпео з президентом Володимиром Зеленським. Жодної інформації про програму його візиту немає.

Politico зазначає, що поїздка в Україну стане для політика можливістю продемонструвати своє ставлення до війни та усунути себе від тих, хто скептично висловлюється про можливості Києва. Йдеться насамперед про самого Дональда Трампа і про губернатора Флориди Рона Десантіса.