У Зеленського відповіли Кремлю щодо "довгих термінів" закінчення війни

Війну, яку Росія розв'язала проти України, можна завершити дипломатичним шляхом. Для цього у Москві має відбутися перезавантаження, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він зазначив, у Кремлі помиляються, заявляючи про "довгі терміни" завершення війни. Її можна закінчити після виведення російських військ з України.

"Щоб це сталося, у Москві має відбутися перезавантаження, змінитися переговорний суб’єкт" , - додав радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що поразки окупаційних військ на полі бою можуть пришвидшити рішення Москви. Тому він закликав партнерів посилити постачання зброї.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що війна Росії проти України "надовго". Крім того, він знову заявив, що РФ нібито воює не з українцями, а із Заходом.

Раніше глава Міноборони Росії Сергій Шойгу сказав, що війна Росії проти України триватиме до "повного виконання завдань", поставлених диктатором.