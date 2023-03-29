Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ на фронті. Закликає союзників, приватні, державні й іноземні компанії прийняти виклик, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише Sky News.

"Я закликаю приватні компанії, державні компанії, іноземні компанії... Швидко прийняти виклик і створити нові заводи з виробництва боєприпасів на території Польщі" , - сказав він під час пресконференції.

За словами прем'єра, Польща планує виділити 2 млрд (462,5 млн доларів) на інвестиції з бюджету.

Нагадаємо, що нещодавно Моравецький стверджував, що польські державні та приватні підприємства збільшать виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, контрнаступ ЗСУ має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.