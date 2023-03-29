Данілов натякнув на появу в ЗСУ безпілотників із дальністю польоту 3 тисячі км

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у його повідомленні у Twitter.

Він не назвав точну кількість безпілотників, але натякнув, що це тисячі одиниць. Їхня дальність дії становить тисячі кілометрів, що дозволяє знищувати ворожі об'єкти та техніку навіть на деякій відстані від столиці Російської Федерації.

""Український рій" "імені Матіаса Руста"" , – зазначив Данілов.

«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023

Автор допису також опублікував фото з літаком німця Матіаса Руста. Пілот приземлився посеред Красної площі у Москві у 1987 році. Він пролетів понад тисячу кілометрів. Йому вдалося обійти системи протиповітряної оборони СРСР та без особливих перешкод потрапити на територію комуністичної країни. Чотиримісний легкий літак Cessna 172B Skyhawk приземлився на Великому Москворецькому мосту. Він вийшов з авіасудна та почав роздавати автографи. Згодом радянські правоохоронці його заарештували.

Зазначимо, раніше росіяни у соцмережах стверджували, що українці закупили у Китаї компонентів на 100 тисяч дронів. Видання Forbes проаналізувало інформацію та повідомило, що, ймовірно, йдеться про дрони FPV, які оснащені потужними відеокамерами та відносно недорогі. Безпілотник можна використовувати як радіокерованого робота-камікадзе. За розміром такі апарати менші за стандартні квадрокоптери. У цьому разі техніка точно здатна уражати цілі на відносно значній відстані від оператора, що керує ним по відеозв’язку.

Видання Defence Express 29 березня оцінило, наскільки реальною є можливість створення повітряного флоту дронів в Україні. Аналітики зазначили, що FPV-дрони типу "камікадзе" можуть виявитися масовою зброєю в арсеналі українських військових завдяки низькій вартості та високій ефективності. Водночас уряд і виробники мають свої обмеження, оскільки на постачання апаратів потрібні час і значні кошти.