Епіфаній призначив виконувача обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври

Епіфаній призначив виконувачем обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври члена Духовного собору архімандрита Авраамія (Лотиша), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Авраамій звернувся до Блаженнійшого митрополита Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря ПЦУ.

У свою чергу Епіфаній благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ також звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Епіфаній сподівається, що держава допоможе захистити намісника та монастир від можливих провокацій з боку прихильників МП.

Новий намісник Києво-Печерської Лаври вже звернувся до братії монастиря. Він зазначив, що події, пов'язані з Лаврою, сталися через митрополита Павла (Лебідь) та Синоду.

"Замість діалогу - закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну - туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення - розпалювання ворожнечі та протистояння" , - сказав він.

Авраамій закликав визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Епіфанія.

"Дорогі отці і браття! Закликаю вас залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних" , - додав він.

Сьогодні УПЦ Московського патріархату має залишити Києво-Печерську лавру.

Сотні вірян збиралися на останнє богослужіння УПЦ МП у Лаврі. Вони також влаштували мітинг проти виселення намісників.