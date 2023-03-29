Bloomberg: Росія планує призвати майже пів мільйона людей цього року

Росія планує цього року збільшити армію на 400 тисяч людей, у 2022 році окупантам, ймовірно, вдалося призвати понад 500 тисяч осіб, повідомляє Українська правда.

Про це пише Bloomberg із посиланям на дані Федеральної служби статистики та співбесідників, знайомих з планом призову в РФ.

Bloomberg, посилаючись на дані Федеральної служби статистики, повідомляє, що чисельність російської армії минулого року збільшилась приблизно на 400 тисяч людей. Як повідомляє агентство, ймовірно, армія РФ поповнилася на 500 тисяч.

Крім того, за словами співбесідників Bloomberg, знайомих з планом Кремля, Росія планує призвати ще 400 тисяч контрактників цього року, оскільки Путін готується до тривалої війни проти України.

Загальна чисельність російської армії, як повідомляло Міноборони РФ, планують збільшити до 1,5 мільйона з 1,15 мільйона до 2026 року.

Агентство наголошує, що прагнення Путіна розширити Збройні сили Росії посилює дефіцит робочої сили, оскільки війна проти України залучає до армії сотні тисяч працівників з інших секторів економіки.