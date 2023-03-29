Данілов: Влада не буде силою виганяти московських попів з Лаври

Священників Української православної церкви Московського патріархату не будуть виганяти з Києво-Печерської Лаври, яку вони мали залишити до 29 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Якщо хтось вважає, що він має там лишитися на якийсь період часу, то ніяких провокацій, які на сьогоднішній день хоче влаштувати російська ФСБ на території лаври. Ми не будемо їх виносити за ноги, ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потихесеньку підуть. Нічого страшного тут немає. Я розумію, що звикли до якихось умов" , — сказав він.

Данілов нагадав, що Києво-Печерська лавра є власністю української держави.

"Це власність нашої держави, яка має бути звільнена згідно нормативно-правових документів, які існують. Якщо хтось вважає, що він не повинен виконувати закони нашої країни, то він глибоко помиляється" , — підкреслив він.

Як повідомлялось, 10 березня Українська православна церква Московського патріархату отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким ченці користувалися державною власністю.

У Мінкульті уточнили, що ченці та служителі Московського патріархату мають залишити всі приміщення Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив у своїй проповіді, що після вигнання УПЦ МП з Києво-Печерської лаври в Україні нібито розпочнеться Апокаліпсис.

Монастир УПЦ МП подав позов до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсною односторонньої відмови від договору.