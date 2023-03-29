Зеленський обговорив з прем'єром Італії Мелоні шлях до миру в Україні

У середу, 29 березня, президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал Зеленського.

Зеленський та Мелоні обговорили питання миру в Україні а також двосторонні та міжнародні ініціативи.

"Шлях до миру в Україні - повне виведення російських військ з території нашої держави і реалізація нашої формули миру. Вдячні італійським друзям за підтримку" , - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що прем'єр Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на пропозицію одного з депутатів парламенту припинити допомагати Україні. Вона пояснила, чому важливо й надалі здійснювати підтримку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Італія хоче надати Україні кілька своїх портів як логістичну платформу.