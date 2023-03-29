В Іспанії підтвердили, що перші Leopard 2 прийдуть в Україну після Великодня

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Конгресу депутатів Іспанії (нижньої палати парламенту) в середу підтвердила, що перші шість бойових танків Leopard 2A4 будуть відправлені в Україну після Великодня, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Publico.

За словами Роблес, шість Leopard 2, що мають найближчим часом надійти в Україну, наразі "проходять випробування, щоб забезпечити їх належну роботу". Так само пізніше будуть відремонтовані й пристріляні ще чотири танки.

Очільниця іспанського Міноборони наголосила, що "це дозволить нам продовжувати допомагати українському народу, який жорстоко вбивають, аби він міг захистити себе від більш ніж несправедливого нападу".

Вона водночас відкинула заклики лівої партії Podemos про необхідність припинити військову допомогу Україні для якнайшвидшого завершення війни.

"Хай як дехто не наполягав на поширенні певного меседжу, треба дуже чітко сказати: цим постачанням ми не лише не призводимо до ескалації конфлікту, але й надаємо країні та українському народу засоби для подальшого захисту від цієї нелегітимної та незаконної агресії" , – заявила Роблес.

Як відомо, перша група українських військових, яка навчалася керувати іспанськими танками, в середині завершила навчання на військовій базі на півночі Іспанії.

Спочатку Іспанія планувала відправити Україні шість танків Leopard. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив неоголошений візит до Києва в річницю вторгнення Росії і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.