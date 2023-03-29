Зеленський прокоментував виселення УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 29 березня, прокоментував виселення УПЦ (МП) з території Києво-Печерської лаври, повідомляє Новое время.

Глава держави заявив, що в середу «було зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави та на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією».

"Україна — це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так із 91-го року. Так буде завжди" , — наголосив він.

З 29 березня УПЦ МП має звільнити всі приміщення, які займає в Києво-Печерській лаврі.

За даними LB.ua, Державна аудиторська служба України після перевірки виявила незаконну передачу в користування пам’яток культурної спадщини і 36 незаконних будівель на території Лаври, яка належить державі.

Представники УПЦ МП на чолі з намісником Лаври митрополитом Павлом звинуватило владу України та чиновників Мінкульту в «ультиматумі», вимоги якого нібито не мають юридичних підстав. Синод УПЦ МП також заявляв, що має намір «захищати» Києво-Печерську лавру «всіми законними засобами».

Представники УПЦ МП вивозили майно з Лаври, незважаючи на заяви, що вони не збираються залишати територію святині. УПЦ МП подала позов до суду через виселення з Києво-Печерської лаври.

У Держетнополітики заявляли, що Лавру можуть передати іншій церкві після виселення УПЦ МП. Міністр культури Олександр Ткаченко казав, що Лавра належить державі і «чернече життя там триватиме».