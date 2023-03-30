В США не робачили серйозних порушень у освоєнні Україною військової допомоги

Сполучені Штати не зафіксували жодних кричучих порушень під час освоєння Україною американської військової допомоги.﻿ Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Ми не бачили жодних свідчень того, що було якесь кричуще порушення, коли справа стосується використання військової допомоги, яка спрямовується Україні" , - заявив Кірбі.

За його словами, Вашингтон і Київ домагаються того, щоб ця військова допомога використовувалася за призначенням, і українські посадові особи поділяють стурбованість щодо того, щоб досягти належної звітності при доставці та транспортуванні американської зброї та військової техніки на полі бою.

Представник Білого дому також визнав, що в ході війни неможливо передбачити кожне переміщення кожного виробу, який застосовує кожен солдат. Він зазначив, що йдеться про війну.

Нагадаємо, під час перевірки Міністерство фінансів США не побачило жодних ознак того, що надані Україні кошти були використані не за призначенням.

Крім того, днями у Палаті представників США анонсували слухання щодо допомоги Україні.