Кадирова турбує опір всередині Чечні – ISW

Негайна та демонстративна реакція Рамзана Кадирова на напад на відділення поліції в Чечні свідчить про стурбованість щодо стабільності його авторитарного правління﻿. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Ділова столиця.

Кадиров повідомив, що в ніч на 28 березня чеченські силовики вбили двох чоловіків, які намагалися здійснити напад на відділення поліції у Гудермесі.

Незабаром після загибелі нападників Кадиров опублікував кадри, як він разом з 15-річним сином та чеченськими чиновниками і співробітниками служби безпеки відвідав місце нападу та оглянув понівечені тіла нападників.

Аналітики відзначили, що у Гудермесі знаходиться університет спецназу Кадирова, хоча досі достеменно невідомо, чи був напад пов'язаний з цим навчальним закладом.

"Кадиров, ймовірно, вважає, що демонстративний огляд тіл загиблих має зміцнити його імідж сильної людини та дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована. Сам факт, що реакція Кадирова на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління" , – вважають аналітики ISW.

Нагадаємо, 13 березня Кадиров зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підвищити значимість Чечні в російській політичній і військовій сферах.