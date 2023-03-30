У Пентагоні назвали кількість найманців "ПВК Вагнера" у Бахмуті

У боях за Бахмут Донецької області беруть участь близько 6 тис. найманців "Приватної військової компанії Вагнера" та ще 20-30 тис. завербованих рекрутів﻿. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі з посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

"Зараз вони ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць" , — сказав Міллі.

За його словами,"вагнерівці" зазнають величезних втрат у районі Бахмута.

"Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань" , — сказав голова комітету.

Раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після участі у війні проти України за помилуванням вийшло на свободу вже понад 5 тис. "вагнерівців".