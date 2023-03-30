УПЦ МП, попри вимогу, не виїхала з Лаври: проводять службу

УПЦ МП не виїхала з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня – станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння, повідомляє Українська правда.

УПЦ МП проводить і транслює службу у прямому ефірі у соцмережах. Журналісти нацмарафону новин повідомили, що богослужіння триватиме до 10 ранку.

О 10 ранку на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія і має розпочатися процес передачі майна лаври державі.

Священники УПЦ МП мали залишити лавру 29 березня, провівши там останнє богослужіння.

Але намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".