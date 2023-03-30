Британські аналітики: Чому спецслужби РФ провалили план окупації України

Британські аналітики підготували доповідь "Попередні уроки неконвенційних операцій Росії під час російсько-української війни, лютий 2022 - лютий 2023 рр.", у якій проаналізували дії російських спецслужб щодо реалізації планів Кремля окупувати всю Україну.﻿﻿ Про це пише російська служба BBC з посиланням на доповідь Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute), повідомляє Українська правда.

"Британський оборонний аналітичний центр стверджує, що після повномасштабного вторгнення в Україну російські служби безпеки і розвідки домоглися набагато більших успіхів, ніж армія. Однак у роботі спецслужб є й фундаментальні недоліки, які значною мірою сприяли провалу планів російського вторгнення в Україну" , - повідомляє видання.

Аналітики вважають, що один із таких недоліків - бажання всіляко догодити президенту країни-агресора Володимиру Путіну.

Одним з основних механізмів операції щодо вторгнення російські військові розглядали внутрішню дестабілізацію і дезорганізацію України, що мала вивести з ладу систему управління та військового командування і контролю, підірвати довіру населення до державних інститутів, знизити стабільність країни і мінімізувати допомогу Україні з боку міжнародних партнерів.

У цих умовах Москва не розраховувала на серйозний опір, про що свідчать і провали в логістиці на першому етапі операції, вважають автори доповіді.

Невелика група планувальників розраховувала повторити успіх кримської операції 2014 року, яка також не мала сенсу з військового погляду і була спланована з огляду на відсутність військового опору з боку України.

За даними RUSI, у плануванні вторгнення була глибоко задіяна ФСБ, яка, мабуть, отримала завдання підготувати плани окупації України в липні 2021 року. Це вимагало підготовки розгалуженої агентури ФСБ, тому восени 2021 року російські агенти в Україні почали вирушати в короткострокові відпустки на курорти Туреччини, Кіпру та Єгипту, де вони зустрічалися зі своїми кураторами.

Автори доповіді приділяють значну увагу методам роботи російських спецслужб, наголошуючи на тому, що ті вважають за краще мінімізувати роботу агентів з Росії, натомість вербуючи агентів на місцях, які керують своїми власними мережами.

У випадку з Україною цю роль виконували кілька високопоставлених чиновників і політиків, які мали зв'язки з російськими спецслужбами впродовж десятиліть, ідеться в доповіді.

Автори також відзначають важливість Російської православної церкви як єдиного органу підтримки ідеологічно відданих агентів російського впливу. Оскільки відносини держави та релігійних інституцій - це доволі чутлива матерія, навіть після вторгнення українська влада не одразу змогла обмежити роботу цих частин російського апарату підтримки.

Російські агенти також мали спровокувати повномасштабні протести.

Автори доповіді зазначають, що високопоставлені співробітники російської розвідки рекомендували відкласти вторгнення до літа 2022 року - на їхню думку, необхідні умови для швидкої перемоги на початку року ще не склалися. Однак у Москві вирішили діяти, тому що в Кремлі вважали, що розбираються в українській політиці.

Поспішне і не до кінця підготовлене вторгнення автори доповіді розглядають як свідчення того, що російські агенти перебільшили ступінь свого впливу, а самі спецслужби отримали наказ сприяти окупації у встановлені терміни, а не оцінювати її життєздатність.

Цю інституційну культуру виконання наказів автори вважають однією з причин провалу початкових планів вторгнення в Україну.