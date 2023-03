У Росії затримали журналіста WSJ за "шпигунство"

У російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство". Про це, з посиланням на російське видання "РИА-Новости", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"За завданням США він займався збором відомостей про одне з підприємств російського ВПК, які складають держтаємницю" , - цитує видання пресреліз ФСБ.

При цьому, як зазначають російські ЗМІ, Гершкович не виходив на зв'язок з вечора 29 березня. Він перебував у Єкатеринбурзі кілька тижнів і написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера". У поїздці його супроводжував місцевий активіст Ярослав Ширшиков.

За непідтвердженою інформацією, американця затримали біля місцевого ресторану. На його голову натягли светр і перехожим не було видно обличчя.

Варто зауважити, що Еван Гершкович близько шести років живе у Москві. Він висвітлює події у Росії та Україні для американської газети The Wall Street Journal. Також він працював у Agence France-Presse, The Moscow Times та The New York Times.