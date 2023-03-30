Посол РФ пояснив, чому Москва оголосила Угорщину недружньою країною

Російська Федерація внесла Угорщину до списку так званих недружніх країн через приєднання до європейських санкцій.﻿ Про це заявив посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов, повідомляє Українська правда.

Станіславов заявив, що, попри спроби Угорщини відстоювати власні інтереси, які часто суперечать політиці ЄС, "факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати".

Він додав, що Будапешт демонструє прагматичну позицію, від якої поки що не збирається відмовлятися "навіть під тиском своїх союзників по ЄС і НАТО".

Посол заявив, що РФ "тримає канали діалогу відкритими заради збереження накопиченого за минулі роки багажу позитивних напрацювань".

Слід зазначити, що Угорщина потрапила у російський список недружніх країн ще в березні минулого року разом з усіма країнами ЄС, G7 та Україною.

Як відомо, Угорщина послідовно виступає проти санкцій щодо РФ, а також не надає Україні військову допомогу.

Нагадаємо, в адміністрації угорського прем'єра Віктора Орбана заявили, що попри ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не стануть арештовувати російського лідера, якщо він приїде в країну.