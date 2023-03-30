Залужний: Україні потрібні літаки F-16

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що українським захисникам потрібні західні літаки-винищувачі F-16.

Залужний виклав відео, в якому українські військові розповідають, як військова авіація України чинила несподіваний для росіян опір початку вторгнення РФ.

Один із пілотів каже, що найскладніше – це не вміння пілотувати, а вміння застосувати повітряне судно у реальному бою.

Україна давно просить західні партнери, зокрема США, винищувачі F-16. Адміністрація Джо Байдена відмовляє в цьому, говорячи, що надання літаків зараз не на часі, бо принесе користь Україні. У Конгресі США називали відправку F-16 "не дуже мудрим використанням ресурсів".

Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україні потрібні західні винищувачі. Зокрема, після атаки росіян дронами в ніч проти 27 лютого він пояснював, що сучасні бойові літаки допомогли б захистити небо України як складову ППО.