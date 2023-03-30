Китай поглиблюватиме "військову довіру" з РФ для захисту "справедливості"

Китай поглиблюватиме "військову довіру" з РФ для захисту "справедливості"
Фото: Flickr

Китай заявив, що його військові готові працювати разом із російськими військовими для посилення стратегічної комунікації і координації, повідомляє Українська правда.

Речник Міноборони КНР Тан Кефей на пресконференції заявив, що Китай та Росія "працюватимуть разом над реалізацією глобальних ініціатив у сфері безпеки".

Тан сказав, що обидві країни поглиблюватимуть "військову довіру" і спільно захищатимуть "міжнародну справедливість і правосуддя".

Китайська влада на словах підтримує територіальну цілісність України, однак не готова засудити вторгнення Росії й реально протистояти війні. Натомість Китай пропонує свій "мирний план", а його лідер Сі Цзіньпін відвідує Москву, де домовляється із Володимиром Путіним про поглиблення партнерства.

США застерігають Китай від передачі Росії озброєння на тлі війни проти України.

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