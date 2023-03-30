Як українці ставляться до переселенців та громадян в окупації - опитування

Соціологи дослідили, як українці ставляться до внутрішніх переселенців, тих, хто вимушено виїхав за кордон, російськомовних громадян та людей, які опинились в окупації. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

46% опитаних повністю толерантні до біженців, ще майже 42% згодні, щоб вони поверталися до України (разом 87%).

Водночас 13% заявили, що не хотіли б бачити в Україні тих, хто виїхав за кордон.

Загалом 90% українців з розумінням ставляться до біженців, які перебувають за кордоном, і не засуджують їх.

Індекс соціальної дистанції у ставленні до біженців оцінили у 3.67, що нижче середнього (4.00) для 13 етнічних груп, ставлення до яких постійно вивчається.

Ставлення до російськомовних громадян України також вважається нормальним (індекс соціальної дистанції 3.83).

43% опитаних готові допустити російськомовних українців у своє оточення і стільки ж погоджуються, що ці громадяни мають жити в Україні (разом 86%).

Ксенофобне ставлення до них мають 14% опитаних.

Індекс соціальної дистанції для внутрішньо переміщених осіб становить 3.37, що суттєво нижче середньої.

53% українців готові допустити у своє оточення переселенців, ще 42% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 95%).

Ксенофобне ставлення до переселенців мають лише 5% (стільки ж скільки до україномовних українців).

Ситуація з ВПО виглядає цілком задовільною, кажуть фахівці.

Ставлення до українців, які опинились в окупації після 24 лютого, є дещо гіршим. Індекс соціальної дистанції становить 3.73.

44% опитаних готові допустити цих людей у своє оточення, ще 46% погоджуються, що вони мають жити в Україні (разом 90%).

Лише 10% людей мають ксенофобне ставлення до українців, які опинились в окупації.

У вересні 2022 року 12% опитаних КМІС вважали, що українці в окупації підтримують росіян або байдужі до України.

Водночас більшість (72%) заявляли, що люди в окупації є жертвами обставин і чекають повернення української влади.

У грудні 2022-го в аналогічному опитуванні 83% висловили співчуття таким українцям, а 6% – засудження.

Загалом ситуація зі ставленням до окупованих громадян виглядає задовільною, кажуть соціологи.

Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 22 лютого-6 березня 2023 року.

У ньому взяли участь повнолітніх 985 респондентів (відповідно, у першій та другій хвилі), що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 985 респондентів (перша хвиля) (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.